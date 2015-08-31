غوتشي تلوّن أجمل إطلالات النجمات!

دار "غوتشي" Gucci الإيطالية باتت مشهورة بتصاميمها الأنثوية والمُرهفة، خاصة فيما يتعلق بفساتين السهرة الفاخرة، من أفخم أنواع الأقمشة وأجمل الألوان المُبهجة، بعيداً عن الألوان الداكنة والكئيبة. وعلى مر السنوات، رأينا النجمات يتألقن بأجمل تصاميم الدار وأكثر الفساتين روعة.

وقد اختارت كل من نجماتنا لون فستان مناسباً للون بشرتها وشعرها وقصته، وطبعاً قامتها بطريقة مثالية، فرأينا على سبيل المثال: الممثلة السمراء "لوبيتا نيونغو" Lupita Nyongo وقد اختارت فستاناً أخضر من قماش الشيفون، ومن المعروف كم يناسب الأخضر السمراوات. بينما اختارت الممثلة الشقراء "نعومي واتس" Naomi Watts الأصفر. وبالفعل، بدا رائعاً مع لون شعرها. "سلمى حايك" Salma Hayek اختارت البنفسجي الذي بدا رائعاً مع لون شعرها البني وبشرتها الحنطية، بينما الأحمر الداكن زاد من جاذبية الشقراء "بليك لايفلي" Blake Lively وأنوثتها. أما الممثلة الهندية "فريدا بينتو" Freida Pinto فقد اختارت اللون الفوشيا مع إكسسوارات ذهبية فبرز جمالها الأسمر بطريقة رائعة.

بعض النجمات فضّلن الفضي، وبعضهن الأزرق، وأخريات تألقن بالزهري أو الأبيض، لكن جميعهن بَدَون غاية في الروعة في فساتين "غوتشي" Gucci الملوّنة.

شاهدي أنت الصور واختاري لون الفستان المفضل بالنسبة لك على نجمتك المفضلة.

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