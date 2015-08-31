مجوهرات معوض وأجمل تصاميم ألماس

لا يكتمل بريق إطلالاتك بدون بريق المجوهرات، ولربما تفضل بعض السيدات المجوهرات الناعمة والأحجار الصغيرة إلا أنّ سحر ألماس لا يقوم، وقد قدمت دار مجوهرات معوض تصاميم رائعة تخطف الأنفاس من المجوهرات الماسية .

تنوعت تصاميم مجوهرات معوض بين العقود الماسية الكبيرة التي تحتوي على أحجار ملونة الروبي والياقوت بالإضافة للألماس الأصفر، وشاهدنا إضافات أنيقة للعقود البراقة كالأقراط الناعمة والخواتم، كما شاهدنا تصميمًا أنيقًا لطوق ماسي بتصميم ملكي جذاب وساعة بتصميم رائع.

كان التصميم الرائع على شكل أغصان الشجر من أجمل التصاميم المعروضة إذ جمع بين نعومة التصميم وفخامة الألماس، وقد لفتنا تصميم فريد بتموجات الألماس الأبيض والأصفر بطريقة الأومبري الناعمة .

إن أردت ارتداء تصميم لافت لمجوهراتك فننصحك باختيار الملابس المناسبة لتكون البرواز المثالي لها، فالفستان الأسود أو فستان بدون أكمام أو فتحة صدر واسعة نوعاً ما ستكون أفضل الخيارات لإطلالتك، ويمكن أن تستوحي خياراتك متنوعة لإطلالتك بمجوهرات معوض الأخاذة من إطلالات النجمة نجوى كرم فهي الوجه الإعلاني لدار مجوهرات معوض وقد زينت تصاميم هذه الدار العديد من إطلالاتها سواءً في حفلاتها وفيديوهاتها الغنائية أو في حلقات برنامج Arab Idol ، وقد استعرضنا في الصور أعلاه أجمل إطلالات نجوى كرم مع أجمل تصاميم مجوهرات معوض الأخاذة، شاهديها وشاركينا برأيك .

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