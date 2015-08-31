بالفيديو: موديلات فساتين ناعمه من توقيع راني زاخم

أراد المصمّم "راني زاخم" من خلال مجموعته الجديدة كوتور خريف- شتاء/ 2015 – 2016 أن يكرّم على طريقته النجمة "مارلين ديتريش". وحين بدأ بتصميم أول فستان سهرة مرصّع بالأحجار واللؤلؤ انسابت يداه برشاقة لتكوّن مجموعة من التصاميم المُبهرة. تتتابع ألوانها لتشكّل فترات النهار الزمنية فتبدأ بالفسق بلونه الفضي فالذّهبي وتعبر إلى الظهيرة باللون البرتقالي ثم يأتي الغسق ممثّلا بالأحمر والبرونزي لتنتهي بالأسود المرقّط بأحجار الكريستال البيضاء في دلالة إلى انتهاء النهار وولوج الليل بسمائه المرصّعة بالنجوم. فالأناقة برأي "راني زاخم" هي فنّ تحويل المرأة إلى كائن من نور.

مجموعة "راني زاخم" لهذا الموسم ما هي إلا ترجمة عصرية لتاريخ الموضة في بداية القرن العشرين . وبين الدانتيل الفرنسي الذهبي المطرّز بالكريستال، واللوريكس الفضي والريش المثير، وبين الشيفون الحرير والأورغنزا الأنيق وشلالات الشواروفسكي، تجسّدت مجموعة تحملنا إلى أمجاد حقبة الموضة الذهبية حيث كانت الحاجة إلى الترف والجمال في أوجها بعد ذكريات الحرب العالمية الأليمة وما خلّفته من دمار.

وأراد المصمّم لهذا الموسم أن يقدّم مجموعة من الفساتين الرائعة والأنيقة، القصيرة والطويلة، الفضفاضة والمثيرة لكي تكون صورة عصرية للنجمة "مارلين ديتريش" ، تستطيع المرأة ان تختار منها ما يرضي ذوقها الرفيع وحاجتها الدائمة إلى التألّق فتحملها عبر الزمان على غمامة من ضوء لتحوّلها من كائن بشري إلى كائن من نسج الخيال، مثيرة أنيقة وحالمة .

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