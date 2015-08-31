Abeille Royale مستحضر ثوري لعينيك من غيرلان

أصبح تطوير مستحضرات تعتمد على قدرة مستخلصات النحل إلى يشكّل محور تركيز أساسي لمركز أبحاث "جيرلان"Guerlain Research الذي برهن علميّاً عن قدرتها التصحيحيّة المذهلة* لمحاربة العلامات الظاهرة للتقدّم في السنّ: قبل كلّ شيء التجاعيد وخسارة اشتداد البشرة.

منذ ابتكار مجموعة "أباي روايال" Abeille Royale في عام 2010، تمّ استيحاؤها من العمليّة التصحيحيّة نفسها للمساعدة على تصحيح البشرة* وبالتالي الحفاظ على شبابها. إنّ العسل الملكيّ من "جيرلان" Guerlain، هو المصنوع في فرنسا، والعسل النقيّ من النحل الأسود في ويسان يتألّفان من مكوّنات استثنائيّة نشطة؛ وهما يولّدان في كلّ عام مستحضرات جديدة للعناية بالبشرة مع تركيبات مذهلة تُعتبر ابتكاريّة وفعالة بالتساوي.

بعد الزيت العلاجي للوجه Face Treatment Oil المُرهف للغاية والذي يشكّل إكسيراً لا يُقاوم للحصول على بشرة ممتلئة مع عسل ويسان النقي، والسيروم اليومي Daily Repair Serum، وهو سيروم استثنائي من الجيل الجديد ضمن المجموعة، تقوم دار "جيرلان" Guerlain بخطوة جديدة إلى الأمام في مجال الأداء العالي التقنيّة. ناتجة عن القدرة التصحيحيّة الاستثنائيّة لمنتجات النحل*، تقوم العناية بناحية محيط العينين التي لم يسبق لها مثيل بدمج ثلاثة ابتكارات فريدة ومكمّلة لمنح نتائج باهرة: "جولد آيتيك" Gold Eyetech و"آي سكالبت سيروم" Eye Sculpt Serum.

سيروم EYE SCULPT SERUM الثوري الجديد

3 ابتكارات في 1

لعينَين باهرتَين واسعتَين

نتائج باهرة تمّ قياسها في المختبر*

* تحسّن في مكسب توسيع العينَين بمعدّل 3،5 مرّات

الانتفاخ -24%

التجاعيد -23%

الهالات الداكنة -22%

نتائج وافقت عليه النساء**

• تبدو ناحية محيط العينَين مصحّحة لدى 100% من النساء

• تبدو ناحية محيط العينَين "مصقولة" لدى 93% من النساء

• تبدو ناحية محيط العينَين أكثر شباباً لدى 98% من النساء

* تقييم أجراه أخصّائي في طبّ البشرة في المختبر على 28 امرأة، تطبيق مرّتَين في اليوم طوال أربعة أسابيع

* تقييم ذاتي أجرته 60 امرأة بعد التطبيق مرّتَين في اليوم طوال أربعة أسابيع

ذكيّة وبديهيّة

أداة ثوريّة وذكيّة وفوريّة: "إصبع وضع" حاصل على براءة اختراع ومطوّر لمجموعة "أباي روايال" Abeille Royale بشكلٍ حصري. إنّ هذه الأداة المتخصّصة الفريدة من نوعها تشكّل امتداداً ابتكاريّاً لليد وهي مدروسة بعناية من كافة الزوايا – التصميم والهندسة البشرية والمادة – للتطبيق بالسهولة نفسها مثل الإصبع ولأداء معزّز عند تحقيق الإشراق وطلّة بعينَين واسعتَين ونعومة الجفن، وهي واحدةً من الابتكارات التي تجسّد فكرة شديدة البساطة – لكن تعيّن أن يفكّر أحدٌ ما بها. وخضعت كلّ خطوة في المصنع إلى عدد من الاختبارات على يَد لجنة من خبراء التجميل لتحقيق الشكل المثالي.

يتماشى التصميم بشكلٍ مثالي مع ملامح الإصبع عندما يرتاح رأس السبابة على تجويف الرأس المعدني. تكون الناحية الخلفيّة لأداة الوضع مستديرة ومثقوبة مع تجويف لإخراج التركيبة، وهي تتبع بنعومة ملامح ناحية العينَين من أجل الوصول إلى كافّة الشقوق ممّا يسمح بإجراء كافّة حركات التدليك ويدعمها – النقر والتنعيم والضغط وغيرها. وعند الاتّصال بالبشرة، تساهم نضارة المعدن المذهب بشكلٍ فاخر في التأثير المنعش والمزيل للاحتقان منذ التطبيق الأوّل.

وتكون التجربة فريدة: عذبة وسهلة بقدر ما هي دقيقة وشديدة الفعالية.