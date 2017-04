لوحات ظلال تحاكي جمال عينيك من Mac

أصبح الحصول على مظهر العيون الرائعة المصممة حسب طلبك غايةً في السهولة. هذه الألوان الـ 9 الرائعة واللوحات الـ 15 تطرح موجة من الألوان المنسقة والمتناغمة فتقدم أمزجة لا تعد ولا تحصى. في مخططات لونية تتدرج من لون Navy إلى Burgundy إلى Amber إلى Purple، وكل لوحة تطرح تركيبات تتدرج من المات غير اللامعة إلى الحريرية إلى الفروست لابتكار مظاهر تناسب الليل والنهار. الآن هذا هو المظهر الذي يسر الناظر.



EYE SHADOW X 15/WARM NEUTRAL

Hey مرجاني معدني (veluxe pearl)

Warm Breeze مرجاني فاتح (satin)

Gingersnap وردي زهري غامق (frost)

Dark Brew شوكولا غامق مع لؤلؤ وردي (velvet)

Dance in the Dark بني غامق (matte)

Brulé بيج كريمي ناعم (satin)

Vanilla Extract بيج مصفر دافئ ناعم (frost)

Honey Lust دراقي برونزي (lustre)

Amber Lights بني دراقي مع بريق (frost)

Saddle بني برتقالي ذهبي (matte)

Lemon Tart ذهبي معدني (veluxe pearl)

Butterfudge موكا متسخ مع لؤلؤ ذهبي (satin)

Creative Copper ذهبي متجمد (lustre)

Unwind زيتوني متسخ (veluxe pearl)

Divine Decadence برونزي ناعم (velvet)

EYE SHADOW X 15/COOL NEUTRAL

Flounce وردي أبيض طبشوري (matte)

Sweet Allure وردي فاتح ناعم (satin)

Sun Tweaked مرجاني ناعم (frost)

Blackberry برغندي مطفي بني خوخي (matte)

After Dusk وردي زهري متوسط مع لؤلؤ (veluxe pearl)

Pick Me Up عاجي باهت (matte)

Crushed Clove زيتوني ذهبي متسخ (frost)

Cozy Grey رمادي (matte)

Deception ذهبي شوكولا (frost)

Brun بني مسود مطفي (satin)

Silver Fog فضي أبيض مع لؤلؤ (lustre)

French Clay رمادي أبيض (frost)

Cumulus رمادي فحمي متسخ (frost)

Pearled Earth رمادي مزرق غامق (veluxe pearl)

Black Tied أسود مع بريق فضي (velvet)

PURPLE TIMES NINE

Sweet Lust وردي ناعم مع لؤلؤ (lustre)

Poignant لافندر ناعم (satin)

Mancatcher لافندر مت (frost)

After Dusk خمري أحمر ناعم (veluxe pearl)

Beauty Marked أحمر مسود مع لؤلؤ براق (velvet)

Satellite Dreams خوخي مع لؤلؤ بنفسجي (veluxe pearl)

Shadowy Lady خوخي مسود (matte)

Lightly Sugared ليلكي ناعم مع لؤلؤ (frost)

Bon Nuit خوخي غامق (matte)

NAVY TIMES NINE

Silver Fog فضي أبيض مع لؤلؤ (lustre)

Blonde Mink خاكي باهت مع بريق (lustre)

Cloudscape خاكي (velvet)

JG Grey أزرق رمادي (frost)

Club بني محمر مع لؤلؤ أخضر (satin)

Mulled Over أزرق مت مع رمادي (matte)

Cast Iron فحمي مت (matte)

Copperplate رمادي متوسط مطفي (matte)

Black Tied أسود مع بريق فضي (velvet)

AMBER TIMES NINE

Georgia Peach وردي زهري متسخ (matte)

Cozy Grey رمادي (matte)

Creative Copper بيج فاتح (lustre)

Cork بني ذهبي مطفي (satin)

Ricepaper ذهبي دراقي مع بريق (frost)

Kitties برونزي باهت (frost)

Aromatic بني مت (matte)

Don’t Tell بني براق (lustre)

Pepper Please بني نحاسي برونزي براق (velvet)

BURGUNDY TIMES NINE

#Noir بني مسود غامق مع لؤلؤ ذهبي (velvet)

Honey Lust دراقي برونزي (lustre)

Quarry بني خوخي مطفي ناعم (matte)

Antiqued بني رمادي مع برونزي (veluxe pearl)

Star Violet خوخي بني وردي (veluxe pearl)

Haux بني زهري مطفي ناعم (satin)

Embark بني محمر مركز (matte)

Sketch أحمر برغندي مع بريق (velvet)

Poppyseed طبيعي موف متوسط (satin)

الفراشي

228 Mini Shader

213 Fluff Brush