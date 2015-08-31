خطوات تعليم مكياج عيون كالخبراء

يثق الخبراء بأنّ مكياج العيون هو الأساس في المكياج الكليّ، وهو من أصعب أنواعه، لأنه يحتاج إلى خبرة ودقة كبيرتين عند وضعه.

تعلّمي مع "سيدتي نت" بعض الأساسيات في مكياج العيون لتتألقي بعيون ساحرة تجذب الأنظار.

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كريم الإخفاء: يجب أن يكون الروتين الأساسي لك عند وضعك المكياج هو البدء بغسل وجهك أولاً، ثمّ وضع كريم العين وتركه قليلاً حتى يجفّ، ثمّ وضع كريم الإخفاء الخاصّ بك وتركه قليلاً حتى يجف أيضاً، ثمّ البدء في وضع ظلال العيون.

خط العين: يمكنك رسم خط العين وتحديده باستخدام الكحل، سواء السائل أو القلم، أو باستخدام فرشاة ظلال، مدبّبة قليلاً، لرسم العين بها باللون المفضّل لديك. لكن هذه الطريقة قد تتسبّب ببعض الأخطاء التي قد تُفسد العين. لذلك، يُفضّل استخدام أقلام الكحل لتحديد العين.

وضع الظلّ: إنّ ظلال العيون هو واحد من أصعب أنواع المكياج؛ ولاحتراف تطبيقه، عليك أن تضمني الحصول على ثلاثة ظلال مختلفة من أجل تحقيق نظرة رائعة لعينك. ويُفضّل البدء باللون الأفتح ووضعه أسفل الحاجبين، ثمّ الظلّ المتوسط ووضعه من خط الرموش حتى نهاية العين، ثمّ اللون الأغمق على باقي المنطقة العلوية من العين.

الاستخدام الدقيق للظلال: يمكنك أن تستخدمي أنواعاً رائعة جداً من الظلال، في حين أنها قد تكون عاديةً جداً على عينيك. لذا، عليك إبراز حاجبيك بوضع القليل من اللون الذهبي أو الفضي أو البرونزي على عظمة الحاجب، مع إبراز عينيك بالكحل أو الأي لاينر؛ فلمسة رقيقة منهما ستغيّر نظرة عينيك بالكامل.

اختيار الأنسب لديك: لا تملّي من تجربة ألوان ظلال العيون غير المناسبة، بل عليك أن تستمرّي في تجربة الألوان كافة والطرق المختلفة على عينيك حتى تختاري الأنسب والأكثر ملائمةً لك.

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