محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد اجتماعه الأول مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بعد تشكيله الجديد وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمجلس.

وأكد محافظ بورسعيد بأن الغرفة التجارية هي الممثل لتجار بورسعيد مضيفًا بضرورة تفعيل جميع القرارات السابقة التي تم اتخاذها من أجل إعادة الرواج إلي الأسواق.

وأشار نصر الدين بأن الأسواق تحتاج إلي حراك كبير من خلال تنشيط الحركة التجارية وجذب الوافدين إليها عن طريق إقامة مهرجانات التسوق كما دعا المحافظ أعضاء الغرفة لحث التجار علي القيام بعمل تخفيضات من أجل دفع حركة البيع والشراء.

كما بحث المحافظ سبل تفعيل دور الغرفة التجارية بالمحافظة فى المشاركة المجتمعية خاصة في قطاع الصحة وتوفير أجهزة للمرضي ونقل خبراتهم للتسويق الجيد لمحافظة بورسعيد تجاريًا واقتصاديًا من خلال المعارض والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية المختلفة.

وأضاف المحافظ بأننا نهدف في النهاية لصالح بورسعيد ومصلحة أبنائها ولن يأتي هذا الابتكاتف جميع أبنائها فالغرفة التجارية عليها دور كبير وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف مع الجميع من أجل صالح بورسعيد.

وأوضح المحافظ بأن هناك مجموعة من القرارات تم اتخاذها من أجل إحداث الرواج منها منح مسموحات جمركية بقيمة 200جنية للفرد بواقع مرتين في العام .

> وأشار المحافظ بأنة قام بتفقد المنافذ الجمركية عدة مرات من أجل التشديد علي حسن معاملة الزائرين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأضاف بأن التفتيش داخل المنافذ الجمركية هو صميم عمل موظفي الجمارك وعلي أمن المواني تأمين المنطقة الجمركية وموظفيها و تنظيم دخول وخروج السيارات بالإضافة إلي البحث عن الأشياء المخالفة قانونيًا.

واستعرض محافظ بورسعيد مع أعضاء الغرفة الأعمال التي تتم في شرق بورسعيد.

وأكد المحافظ بأن تطوير شرق بورسعيد سوف يعود علي المحافظة إقتصاديا وصناعيا ولوجستيا خاصة بعد إقامة المنطقة الصناعية والتي تقع علي مساحة 40 كم2 بالإضافة إلي المناطق اللوجستية والمزارع السمكية علي مساحة 23 ألف فدان بالإضافة إلي تشييد 3 أنفاق لخدمة منطقة الشرق ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس.