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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الدكتور أمين لطفي – رئيس جامعة بنى سويف

قرر الدكتور أمين لطفي – رئيس جامعة بنى سويف صرف مكافأة شهرًا من أساسي المرتب لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الجامعي وجميع وحدات وكليات الجامعة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد لطفي – رئيس الجامعة، أنه دائمًا يشارك العاملين بالجامعة بهجتهم بجميع المناسبات السعيدة والأعياد وأن قرار صرف هذا الشهر تم اتخاذه تيسيرًا،على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة خاصة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم وتحفيزًا لهم على بذل مزيدا من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بالجامعة.

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