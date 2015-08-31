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غدًا.. محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر

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غدًا.. محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر غدًا.. محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر

 

مرسي

تستمع، غدًا الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لأقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوى وراضي رشاد.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة من بينها : ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية .

نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

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