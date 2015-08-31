أهالي القصير يؤكدون إفراج السلطات السودانية عن الصيادين المحتجزين

أكد عدد من أهالى الصيادين المحتجزين بالسودان أن السلطات السودانية أفرجت عن الصيادين المحتجزين لديها منذ أسبوعين وأن المحتجزين اجروا اتصالات بأسرهم وأنهم ينهون الآن إجراءات الإفراج عنهم من داخل أحد سجون بورسودان.

> وأضاف الأهالى أن السلطات السودانية قامت بالحجز على المراكب الثلاثة التابعة التي كانت تقل الصيادين بعد ما وجهوا لهم تهمة اختراق المياه الإقليمية السودانية، مؤكدًا أن هناك محاميا سودانيا يحاول إنهاء الحجز على المراكب الثلاثة، ومن المقرر أن يعود المحتجزين الي مدينة القصير بالبحر الاحمر خلال 48 ساعة.

> كان السلطات السودانية قد احتجزت نحو 20 صيادًا من أبناء القصير وأبورماد بالبحر الأحمر بتهمة الصيد في المياه السودانية بدون تصريح .