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إصابة 4 من قوات الحماية المدنية بحالات اختناق بحريق شبرا

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إصابة 4 من قوات الحماية المدنية بحالات اختناق بحريق شبرا إصابة 4 من قوات الحماية المدنية بحالات اختناق بحريق شبرا
أكد مصدر أمنى إصابة 4 من قوات الحماية المدنية بالقليوبية بحالات اختناق أثناء محاولة السيطرة على حريق هائل شب بمصنع بلاستيك بشبرا الخيمة، وتقوم سيارات الإطفاء بالسيطرة على الحريق لمنع امتدادها إلى المبانى المجاورة.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا بوقوع حريق هائل بمصنع بلاستيك بالمنشية الجديدة، وانتقلت قوات الدفاع المدنى وتبين أن الحريق شب بمصنع بلاستيك مصنع الزيرو بلاستيك ملك "بتروس موريس"، مكون من طابق واحد، 1500 متر، وأن سبب الحريق انفجار غلاية بلاستيك داخل المصنع وأتت النيران على جميع محتويات المصنع، وجار التعامل مع النيران دون وقوع أى إصابات بين العاملين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

- تفاصيل حريق مصنع البلاستيك بحى غرب شبرا الخيمة.. نشب فى الطابق الأرضى وشاركت فى إخماده سيارات إطفاء تابعة للبترول والقوات المسلحة.. ومصرع عامل وإصابة 8 آخرين فى حريق مصنع بويات دمياط الجديدة

- ننشر فيديو لحظة انفجار مصنع بلاستيك شبرا الخيمة

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مصر 365

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