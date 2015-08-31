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"العليا للانتخابات" تنشر الرموز الانتخابية البالغ عددها 190 رمزا

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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الرموز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتضمنت قواعد تخصيص الرموز الانتخابية، حيث نصت المادة الثانية على أن تتقدم القائمة المرشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها .

وشملت الجريدة الرسمية أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم، وتتضمن عدد الرموز الانتخابية التى تم نشرها فى الجريدة الرسمية 190 رمزا.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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