محمد بن راشد يؤكد قوة العلاقات الإماراتية السعودية ويشيد بدور المملكة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قوة العلاقات الإماراتية-السعودية، ومتانة الأسس التي تستند إليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقدير دولة الإمارات للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في إرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدّد سموه على إيمانه العميق بمحورية الدور السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقناعته الثابتة بأن المملكة العربية السعودية تمثل حجر الأساس للخروج بالمنطقة العربية من حالة عدم الاستقرار التي تعصف بها.

جاءت تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر صحيفة "الشرق الأوسط" في العاصمة البريطانية لندن على هامش زيارة سموه الخاصة إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه سموه للإعلام العربي وحرصه الدائم على التواصل مع قياداته وكوادره تقديراً لقيمة هذا القطاع الحيوي وأثره الكبير في المجتمع.



> كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مبنى دار الصحافة العربية سلمان بن يوسف الدوسري، رئيس تحرير "الشرق الأوسط" وكبار القيادات التنفيذية في الصحيفة العربية واسعة الانتشار، حيث قوبل سموه بترحاب كبير من قبل جميع العاملين في الصحيفة الذين أكدوا بالغ سعادتهم بالزيارة وخالص تقديرهم لشخص سموه كأحد أهم القيادات العربية المؤثرة عالمياً وأكثرهم دعماً ورعاية للإعلام بشتى صوره وقنواته.

وتفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقسام الصحيفة، وتعرّف على أسلوب العمل الذي يعتمد أرقى المعايير المهنية، واستمع إلى عرض مختصر قدّمه رئيس التحرير حول آليات عمل الصحيفة من مكتبها الرئيس في لندن، وكيفية إدارة مكاتبها الخارجية المنتشرة في أنحاء العالم، وأثر طباعتها المتزامنة في قارات العالم ووصولها إلى الأميركيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا في ترسيخ تواجد الصحيفة في كافة مدن الشرق الأوسط وأبرز العواصم والمدن العالمية.

والتقى سموه خلال الزيارة مساعديّ رئيس التحرير عيدروس عبد العزيز وزيد بن كمي، وحرص على تبادل الحوار مع عدد من الكتاب والمحررين ورؤساء الاقسام، حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود التي تقوم بها الصحيفة من عمل مهني رفيع أكسبها مكانة رفيعة لدى القارئ العربي داخل المنطقة العربية وخارجها.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى أهمية الكلمة ومسؤولية صاحبها، مشيداً بدور الإعلام العربي الرصين بكافة وسائله في نقل الحقيقة إلى المُتلقّي أينما كان، كما أشاد بجهود صحيفة الشرق الأوسط في إبقاء القارئ العربي على اطلاع بأهم وأحدث الأخبار والتقارير والدراسات والمقالات من مختلف أنحاء العالم.

وقدّم العاملون في "الشرق الأوسط"، وفي مقدمتهم رئيس تحرير الصحيفة، كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذه اللفتة الكريمة التي أبداها سموه بزيارة مقر صحيفتهم، إذ أثنوا على دعم سموه الكبير للإعلام العربي عامة، مؤكدين خالص امتنانهم وسعادتهم بكلمات التشجيع التي خاطب سموه بها فريق التحرير.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر صحيفة "الشرق الأوسط" وصفها سلمان الدوسري، رئيس تحرير الصحيفة بأنها "تاريخية"، مُعتبراً إياها دليلاً واضحاً على ما يوليه من اهتمام بالغ للإعلام والإعلاميين، ودعمه اللامحدود للصحافة العربية خاصة مع احتضان دبي لأكبر مدينة إعلامية في العالم.

وقد تسلّم سموه خلال زيارته هدية تقديرية من هيئة تحرير "الشرق الأوسط" عبارة عن العدد الأول للصحيفة، قدمها لسموه رئيس التحرير.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة سعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة عبدالله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن.