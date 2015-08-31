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مدير أمن مطروح يقود حملة مرورية ويستطلع آراء المسافرين

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مدير أمن مطروح يقود حملة مرورية ويستطلع آراء المسافرين مدير أمن مطروح يقود حملة مرورية ويستطلع آراء المسافرين
أشرف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، يرافقه عدد من قيادات المديرية، على الحملة المرورية التى نظمتها إدارة المرور بنقطة تفتيش الكيلو 21 شرق مدينة مرسى مطروح.

وحرص مدير الأمن على استطلاع آراء المسافرين فى الاتجاهين، حول الخدمات الأمنية المختلفة على الطرق وبمناطق المحافظة المختلفة، والتعرف منهم عن مدى رضاهم عنها حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة التى انعكست على شعورهم بالاطمئنان.

والتقى مدير أمن مطروح الضباط والأفراد المشاركين فى الحملة المرورية، والخدمات الأمنية بنقطة التفتيش، ووعاهم بالظروف الراهنة وشدد بضرورة حسن معاملة المواطنين، مع اليقظة والاستنفار لمواجهة أى طارئ.

أسفرت الحملة المرورية عن ضبط 419 مخالفة متنوعة تم التصالح فى 91 منها بمبلغ 14 ألفا و550 جنيها.

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مصر 365