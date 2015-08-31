سرقة سيارة عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان بالمنيا

قام مجهولون، منذ قليل، بسرقة سيارة خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد بتقدم خالد رفعت محمود ، الشهير بخالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن عناصر الإخوان، بسرقة سيارته رقم 7612 ن ب أ خاص المنيا، بالقرب من فندق شهير بشارع بورسعيد بمدينة المنيا خلال تواجده بمجمع محاكم المنيا، وفور انتهاء أعماله داخل المحكمة لم يجد سيارته.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن هذا الحادث متكرر وأنها ليست المرة الأولى الذى يتعرض فيها لسرقة سيارته.

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