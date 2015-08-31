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إحالة 3 خطفوا مدير مبيعات لخلافاتهم المالية معه إلى "الجنايات"

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إحالة 3 خطفوا مدير مبيعات لخلافاتهم المالية معه إلى "الجنايات" إحالة 3 خطفوا مدير مبيعات لخلافاتهم المالية معه إلى "الجنايات"
أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد كلا من "حسام.ص" 38 سنة و"على.ا" 48 سنة، "عبد الحميد.م" 50 سنة إلى محكمة الجنايات بتهم خطف مدير مبيعات ومساومة أسرته على دفع 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه إثر خلافات مالية بينهم.

كان رجال مباحث قسم الهرم تلقوا بلاغا من ربة منزل بخطف ابنها "محمد.ا" مدير مبيعات واتصل الخاطفين بها لطلب فدية 100 ألف جنيه.

توصلت التحريات إلى مكان احتجاز المجنى عليه فداهمته قوة وحررته وضبطت المتهمين بعد مقاومة عنيفة منهم أصيب خلالها عدد من رجال الشرطة.
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