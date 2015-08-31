ضبط صاحب ملاهى أطفال بالغردقة وبحوزته 300 جرام هيروين خام

تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط صاحب ملاهى أطفال شهيرة بالغردقة وبحوزته كمية من الهيروين الخام، حرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة قنا لمكافحة المخدرات، إخطارا من الرائد علاء حجاج رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات بالغردقة، يفيد بورود معلومات بقيام صاحب ملاهى أطفال بأحدى فنادق سهل حشيش يدعى "حسام. م " 44 سنة مقيم بمنطقة سهل حشيش بالاتجار فى الهيروين وبيعه للأجانب والمصريين بالغردقة.

تم إعداد كمين أمام محل إقامته، وذلك بعد استئذان النيابة العامة وإلقاء القبض عليه وبحوزته 300 جرام هيروين خام، وميزان حساس رقمى، لاستخدامه فى وزن الهيروين، ومبالغ مالية 7850 جنيها مصريا، 1600 دولار، 130 يورو، وسيارة ملاكى.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.