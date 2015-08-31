مشروع قانون انتخابى أردنى جديد يلغى الصوت الواحد ويخفض عدد النواب

أعلن رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور الاثنين أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابى جديدا يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.

وقال النسور فى مؤتمر صحافى أن "مجلس الوزراء اقر صباح اليوم الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغى الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذى كان معتمدا عام 1989". وأضاف أن "مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائبا بدلا من 150" حاليا و"ابقى أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا".

ويحق للمرأة الأردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا، وكانت المملكة اقرت للمرة الأولى حصة للمرأة فى البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110 ثم ارتفعت حصة المرأة من المقاعد لتصبح 15 مقعدا من اصل 150 عام 2012.

كما تم رفع عدد مقاعد اعضاء مجلس النواب فى قانون الانتخاب الذى أقر فى يونيو من عام 2012 الى 150 بدلا من 120، واوضح النسور انه "بموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحى القائمة التى صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى"، مشيرا الى انه "لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة".

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