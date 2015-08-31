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البشير يزور الصين رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه

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البشير يزور الصين رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه البشير يزور الصين رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه
ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن الرئيس السودانى عمر البشير سوف يتوجه إلى الصين اليوم الاثنين رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، وقال على الصادق المتحدث باسم الوزارة :"سوف يسافر الرئيس البشير إلى الصين للمشاركة فى احتفالات الانتصار على الفاشية فى الحرب العالمية الثانية".

وأضاف الصادق أن البشير سيبحث العلاقات الثنائية مع القادة الصينيين خلال زيارته التى ستستمر أربعة أيام، يذكر أن الصين ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى ، وتطالب المحكمة باعتقال البشير على خلفية جرائم حرب زعم أنه ارتكبها فى إقليم دارفور بالسودان، أسفرت بحسب تقديرات عن مقتل 300 ألف منذ اندلاع القتال بين القوات الحكومية والمجموعات المتمردة المسلحة فى 2003.

وزار الرئيس السودانى دولا فى أفريقيا والشرق الأوسط، لكنه واجه إشكالية فى جنوب أفريقيا فى يونيو الماضى إثر مطالبة محكمة محلية باحترام مذكرة الاعتقال.
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مصر 365

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