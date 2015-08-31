تعرف إيه عن مضادات الأكسدة.. 7 حقائق لا تعلمها عن مقاومة جسمك للأمراض

مضادات الأكسدة هى معجزة الجسم البشرى بلا شك، فهى تساهم فى حماية وإصلاح الخلايا من التلف التى تتعرض له، وتحد نظريًا من خطر الإصابة بالأمراض وتقليل أعراض الشيخوخة.

ومن أبرز مضادات الأكسدة: فيتامين "أ"، وفيتامين "ج"، وفيتامين "أ"، والسيلينيوم، والليكوبين، واللوتين والبيتاكاروتين، وكوكيو-10، والريسفيراترول، والزنك.

وكشف تقرير نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الحقائق المهمة بخصوص مضادات الأكسدة، بعضها سار والبعض الآخر محزن، وهى تشمل:

>الحقائق السارة

>1. يتمتع الجسم البشرى بقدرة مذهلة ومعقدة للتخلص من الجذور الحرة "free radicals" التى تتسبب فى تدمير الخلايا، وهو ما جعل الإنسان من أطول المخلوقات عمرًا على كوكب الأرض.

>2. الجسم البشرى يستطيع إنتاج مضادات الأكسدة الخاصة به، ولكنه فى الوقت نفسه يستطيع الحصول عليها من المصادر النباتية.

>3. مضادات الأكسدة لها أنواع كثيرة، ويحتاج كل عضو فى الجسم وكل عملية حيوية إلى نوع معين من مضادات الأكسدة، ويستطيع الجسم البشرى القيام بهذا الأمر بكفاءة عالية.

>4. النباتات تمد الجسم بمئات أو آلاف الأنواع من مضادات الأكسدة، وحسب طريقة تناولك للأطعمة تكون الفوائد التى تجنيها، فقد يحتوى جسمك على قدر أقل أو أكبر من مضادات الأكسدة.

وأضاف التقرير أن هناك أيضًا عددًا من الأخبار السيئة المتعلقة بمضادات الأكسدة، وهى تشمل:

>1. أغلب الأطباء لا يقومون بوصف كبسولات مضادات الأكسدة لمرضاهم نظرًا لأن أغلب الأبحاث الطبية لم تُثبت بشكل قاطع أن مضادات الأكسدة التى يتم تصنيعها تساهم فى التمتع بعمر طويل.

>2. لا يوجد دليل علمى أكيد يشير إلى فاعلية مضادات الأكسدة فى الوقاية من الأمراض المزمنة، وما زلنا فى حاجة إلى المزيد من الدراسات التأكيدية، وأوصى الباحثون بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه للحصول على أفضل تركيزات من مضادات الأكسدة.

3. كشفت بعض الأبحاث أن مضادات الأكسدة قد تقلل نظريًا العمر الافتراضى للإنسان، حيث أشارت دراسة إلى أن وفيات مرضى سرطان الرئة زادت بشكل ملحوظ حال تناول مكملات البيتا كاروتين، المضادة للأكسدة.