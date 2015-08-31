بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يتابعان استعدادات أسبوع الجامعات

قام المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة جامعة قناة السويس للدورة العاشرة لأسبوع شباب الجامعات المصرية لهذا العام، والاطمئنان على الانتهاء من جاهزية جميع الأماكن التى سوف تشهد فعاليات هذه الدورة وزيارة وتفقد عددا من المنشآت والمؤسسات الرياضية بالإسماعيلية.

وتأتى الزيارة استعدادا لاستقبال محافظة الإسماعيلية واستضافتها لأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر الذى تنظمه جامعة قناة السويس خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر المقبل، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد 25 جامعة من الجامعات المصرية وما يزيد عن نحو 7000 طالب وطالبة.

وكان اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية قد استقبل وزير الشباب والرياضة لدى وصوله للإسماعيلية بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ونائبه الدكتور طارق راشد رحمى المنسق العام لأسبوع شباب الجامعات، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس ومرافقيهم من القيادات بعمل جولة ميدانية شملت زيارة وتفقد منشآت استاد النادى الإسماعيلى والنادى الإسماعيلى الاجتماعى الجديد بأرض النخيل وومجمع الصالة المغطاة وملاعب الهوكى لهيئة قناة السويس، وتفقد الملاعب والمنشآت الرياضية للاطمئنان على جاهزيتها استعدادا لاستقبال هذا الحدث الشبابى الرياضى الثقافى الفنى الكبير.

وخلال الزيارة أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية وكامل أجهزة الدولة بهذا الحدث الذى يهدف الى تعميق وترسيخ معنى وهدف مهم وهو "بالعلم يسطيع الشباب رسم مستقبل مصر وإعادة صياغة تاريخها من جديد"، وأوضح أن المسابقات سيشارك فيها 7000 طالب وطالبة فى العديد من مختلف الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية وجوالة وعلوم وتكنولوجيا، مؤكداً أنه وافق على رفع قيمة جوائز المسابقات لتصل إلى نحو مليونى جنيه.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أهمية أسبوع شباب الجامعات، فى توجيه رسالة مهمة للعالم أجمع تتضمن التأكيد على عظمة الإرادة المصرية، ومشدداً على ضرورة مساندة وسائل الإعلام لهذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه ستتم إذاعة فعاليات الافتتاح على الهواء مباشرة إلى جانب التغطية الإعلامية من مختلف وكالات الأنباء.

وأشار إلى أنه سوف يتم تنظيم حفلاً فنياً ختامياً لأسبوع شباب الجامعات وتوزيع للجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى تنظيم رحلة بحرية جماعية لقناة السويس الجديدة للمشاركين فى أسبوع شباب الجامعات لمشاهدة هذا الصرح العظيم.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون مسخرة لخدمة جامعة قناة السويس من أجل إنجاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات بالشكل الذى يشرف ويرفع اسم محافظة الإسماعيلية" وجامعة القناة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة لإنجازات الإسماعيلية التى أصبحت محط أنظار العالم أجمع بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيدا بجهود وزير الشباب والرياضة فى دعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف مستوياتها بالإسماعيلية.

كما تضمنت الزيارة عقد مؤتمر صحفى موسعا بمقر جامعة قناة السويس بحضور الدكتورعاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشؤن البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئس الجامعة لشؤن الدراسات العليا الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لفرع العريش وحشد كبير من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال المؤتمر أوضح رئيس جامعة قناة السويس أن تنظيم المنافسات واللقاءات الرياضية والعلمية والثقافية والفنية ضمن أسبوع شباب الجامعات يتضمن رصد العديد من الجوائز التى تشمل تخصيص عدد 47 ميدالية للأنشطة الرياضية و15 ميدالية للنشاط الثقافى و14 للفنى و14 للكشافة والجوالة، و5 ميداليات للنشاط الاجتماعى و5 ميداليات للنشاط العلمى، وأشار جامعة قناة السويس إلى أن شعلة الدورة سوف تجوب جميع الجامعات المصرية بمختنف المحافظات، اعتبارا من يوم 4 سبتمبر وصولا إلى نقطة البداية بالإسماعيلية يوم الافتتاح.

كما أكد رئيس الجامعة أن الدورة العاشرة لأسبوع شباب الجامعات المصرية تهدف إلى تدعيم أواصر التعاون بين الطلاب، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بالشباب من أجل خلق جيل مؤهل قادر على تحمل المسئولية وقيادة مستقبل مصر، وتوجيه رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بشبابها قادرة على صناعة المستحيل ومواجهة كل التحديات.



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