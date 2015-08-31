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نجل أبو العز الحريرى يعلن ترشحه بانتخابات البرلمان عن محرم بك بالإسكندرية

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نجل أبو العز الحريرى يعلن ترشحه بانتخابات البرلمان عن محرم بك بالإسكندرية نجل أبو العز الحريرى يعلن ترشحه بانتخابات البرلمان عن محرم بك بالإسكندرية
أعلن هيثم الحريرى، نجل أبو العز الحريرى، عن ترشحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة محرم بك مستقل فى الإسكندرية.

وقال فى بيان صادر عنه: "بالرغم من صعوبة المعركة فى ظل غسيل الأموال من رجال مبارك والتمويل الخليجى للأحزاب التى تتاجر باسم الدين، اخترت الطريق الصعب الملىء بالأشواك لكى أستطيع أن أعبر عن حقوق ومطالب أبناء الوطن الذين خرجوا فى 25 يناير ضد استبداد مبارك ونظامه الذى لم يسقط حتى الآن والذين خرجوا فى 30 يونيو ضد الفاشية الدينية لنظام الإخوان ومن عاونوهم من الأحزاب التى تتاجر باسم الدين وعلى رأسهم حزب النور".

واستطرد "هيثم": "أؤكد على احترامى لقرار العديد من أبناء جيلى برفض المشاركة فى انتخابات قد تبدو تمثيلية ولهم من الأسباب ما يجعل قرارهم صائبًا ولكنى فضلت أن أخوض المعركة وأرفع مطالبنا وأتمسك بحقوقنا لكى يجد الفقراء والمظلومين والكادحين والباحثين عن الأمن والتعليم والحياة الكريمة من يعبر عنهم فى البرلمان المقبل فالحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال تعرف بالحق".

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