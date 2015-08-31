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بالصور.. وكيل تعليم الغربية يواصل جولاته بزيارة مدارس بندر دمنهور‎

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قام الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، بزيارة مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية استمرارًا لجولته التى يقوم بها على مدارس المحافظة لمتابعة أعمال الصيانة التى تتم بها والتأكد من انتهائها خلال الأيام المقبلة وقبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محب كامل الرافعى بشأن متابعة المشروع القومى لصيانة المدارس، وتوجيهات الدكتورمحمد سلطان، محافظ البحيرة، بشأن التأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة منشية إفلاقة الابتدائية ثم مدرسة السلام الابتدائية ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين حيث تابع استعداد المدارس لبدء العام الجديد وموقف تسلم الكتب بها وإجراء أعمال الصيانة وأيضًا مبادرة الـ30 ألف شجرة بمدارس البحيرة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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