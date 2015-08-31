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ننشر فيديو لحظة انفجار مصنع بلاستيك شبرا الخيمة

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ننشر فيديو لحظة انفجار مصنع بلاستيك شبرا الخيمة ننشر فيديو لحظة انفجار مصنع بلاستيك شبرا الخيمة
ينشر "اليوم السابع" لحظة انفجار مصنع بلاستيك شبرا الخيمة، فيما مازالت قوات الحماية المدنية تقوم بعمليات الإطفاء بالاستعانة بسيارات إطفاء إحدى شركات البترول للسيطرة الكاملة على الحريق، حيث كلما سيطرت القوات على نقاط للحريق تشتعل مرة أخرى.
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كان تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، إخطارًا من العقيد حسن مكاوى، نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حريق هائل بمصنع بلاستيك بالمنشية الجديدة، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المبانى المجاورة، وسيطرت سيارات الإطفاء على الحريق وجار عمليات التبريد حتى لا تعود النيران للاشتعال مرة أخرى.

وتبين للعقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، أن الحريق شب فى الطابق الأول بمصنع بلاستيك وأتت النيران على كل محتويات المصنع، كما تبين أن المصنع يقع على مساحة 1500 متر، وجار التعامل مع النيران دون وقوع أى إصابات بشرية حتى الآن.

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مصر 365

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