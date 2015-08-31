توقيع بروتوكول بين "البحيرة" و"أبو قير للأسمدة" لدعم المشروعات الخدمية

أشاد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بدور الشركات الاستثمارية العاملة بالمحافظة فى المساهمة بالمشروعات التنموية ودعم المجتمع المحلى والبيئة المحيطة بها.

جاء ذلك خلال توقيع المحافظ بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برئاسة الكيميائى سعد أبو المعاطى يتم بمقتضاه دعم الشركة لساكنى المنطقة والقرى المحيطة بها "قومبانية أبو قير والطرح وكوم الطرفاية" بـ500 ألف جنيه لتحقيق ظروف اجتماعية ومعيشية أفضل للمرأة المعيلة والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا على أن تحدد المحافظة المشروعات التنموية المستهدفة والمستحقين وفقًا لمعايير محددة وموافاة الشركة بالمستندات التى تؤيد الشراء لمعدات ولوازم المشروعات المزمع تنفيذها للمستحقين.

شهد توقيع البروتوكول المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء فتحى عبد الغنى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.



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