رئيس جامعة سوهاج يتفقد الكليات الجديدة بالكوامل استعدادًا للعام الدراسى

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، بعض الكليات الجديدة بالجامعة الجديدة بالكوامل، وذلك لاستقبال الطلاب الجدد.

وكان رئيس الجامعة يرافقه الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات التجارة والهندسة والتربية، والتربية الرياضية، وأشرف القاضى، الأمين العام المساعد للجامعة ورئيس الإدارة الهندسية، عندما قاموا بجولة موسعة داخل حرم الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، تفقدوا خلالها قاعة المؤتمرات الكبرى، والموقع العام لكلية الهندسة، كما تفقدوا المقرين الجديدين لكليتى الحقوق واللغات والترجمة، وجميع الإدارات المختلفة بكلية التجارة.

وأكد نور الدين خلال الجولة على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتشجير والزراعة والممرات والمشايات والبرجولات ورفع جميع مخلفات البناء من حول مبانى الكليات الجديدة، واستكمال المنظر الجمالى لجميع الكليات حتى يتسنى للطلاب الجدد والقدامى تلقى دروسهم وسط بيئة جاذبة ومطمئنة ونظيفة، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ فى الجامعة الجديدة بالكليات الأقل من حيث عدد الطلاب منها كلية الحقوق واللغات والترجمة والزراعة والتربية الرياضية.

ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد اللطيف، القائم بأعمال الإشراف على تنفيذ الموقع العام للجامعة، إنه تم الانتهاء من 90% من أعمال تنفيذ الموقع العام للجامعة، و95% من أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى، مشيراً إلى أن 30 سبتمبر 2015 هو الموعد النهائي لتسيلم القاعة، وأضاف عبد اللطيف أنه جار تنفيذ الأعمال النهائية لموقف السيارات المخصص لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية واللغات والترجمة والحقوق والهندسية والذي يسع لعدد 144 سيارة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حفر طريق الخدمة أمام كلية الزراعة، كما تم الانتهاء من حفر طريق الخدمة الخاص بكلية الهندسة.

الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة أنهى جولته بتسيلم الكؤوس للإدارات الفائزة في المسابقة التي نظمها عميد كلية التجارة بين الإدارات المختلفة كخطوة أولى من خطوات حصول كلية التجارة على جودة الاعتماد الأكاديمي، حيث فازت إدارة شئون العاملين بكأس المركز الأول، بينما فازت إدارة الدراسات العليا وشئون الطلاب بالمركز الثاني والثالث على التوالى.

كما نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج مسابقة للتميز بين إدارات الكلية المختلفة بمقر الكلية بالجامعة الجديدة, صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة.

وأضاف أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع الجامعة للإدارات المختلفة بكلياتها علي التميز من حيث إتقان العمل والمرونة والتيسير في تنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين بها , إلي جانب نظافة الأماكن وحسن التعامل مع الطلاب والمواطنين الذين لديهم خدمات ببعض الإدارات .

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بالروح الموجودة بين جميع العاملين بالكلية وأنهم يستحقون أكبر تكريم, معلنا ً عن صرف مكافأة تميّز قدرها نصف شهر لجميع العاملين بالكلية .

وأوضح د. ممدوح الرشيدي عميد الكلية أن المسابقة أسفرت عن فوز إدارة شئون العاملين بالمركز الأول وكأس أفضل إدارة, وإدارة الدراسات العليا بالمركز الثاني, أما المركز الثالث فكان من نصيب إدارة شئون الطلاب.