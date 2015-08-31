مديرية الزراعة بالشرقية تستعد لجمع قش الأرز وكبسه

عقدت مديرية الزراعة بالشرقية، اجتماعا اليوم الاثنين، لتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة البيئة لتجميع وكبس قش الأرز.

وتضمن الاجتماع تنظيم عملية تأجير المكابس للمتعهدين التابعين للمنظومة، ومد المزارع الصغير بأدوات لعمل كومات أسمدة عضوية بمادة Em1 وأعلاف معاملة بمادة اليوريا للحفاظ على القش.

وأكد علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة تجهيز مواقع لتجميع قش الأرز وكبسه وسيتم صرف دعم نقدى قدره 50 جنيها للطن بشرط أن يكون الحد الأدنى لكمية القش داخل الموقع 500 طن لصرف الدعم النقدى بالموقع الواحد، وتوفير تأجير المكابس والجرارات والمقطورات فى محطات الميكنة شمال وجنوب الشرقية (ديرب نجم - كفر صقر) للمشتركين بمنظومة جمع وكبس قش الأرز.