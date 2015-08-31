"تعليم الغربية": 75% من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية غير تابعين للوزارة

قال أحمد فكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه سيتم إنشاء فصول تقوية بعد انتهاء اليوم الدراسى وستتم دعوة أشهر وأمهر المدرسين من المدرسة أو خارج المدرسة، وذلك على حسب رغبة التلميذ نفسه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن"، والذى يذاع على قناة أون تى فى، سيتم التعاقد مع المدرسين لإعطاء حصص التقوية داخل المدارس وسيحصلون على عائد، قائلا "الأسعار لن تتعدى الـ50% مما كان يدفعه الطالب فى الدروس الخصوصية".

وأشار أحمد فكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أنه بعد حصر المدرسين سيتم التواصل معهم فى جميع المراحل وخاصة فى مرحلة الثانوية العامة، وسيتم توفير المكان والزمان والإضاءة داخل المدرسة برضاء من التلاميذ وأولياء الأمور.

وتابع وكيل التعليم بالغربية، "ما زال جارى حصر المدرسين الذين يرغب فيهم التلاميذ"، موضحا أن وزارة التربية والتعليم والدولة ستلزم المدرسين بإغلاق المراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن أكثر من 75% من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية غير تابعين للتربية والتعليم وخريجين كليات أخرى و25% تابعين للوزارة، وأنه سيتم التعاقد مع من يرغب وأن قرار وزير التربية والتعليم لم يرد إليهم حتى الآن.