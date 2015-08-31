جامعة أسوان تناقش الاستعدادات للعام الجامعى الجديد

قدم مجلس جامعة أسوان بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة وبحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان التهنئة للأستاذ الدكتور على عباس دندراوى بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد نجدى سيد الأستاذ المساعد بقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية، بمناسبة تعيينه قائمًا بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

وناقش المجلس فى جلسته المنعقدة استعدادات الجامعة للعام الجامعى 2015/2016 من استكمال التجهيزات والمبانى وإجراء الصيانة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية والعملية التعليمية وانتظام الدراسة والأنشطة الطلابية والقيادات الجامعية والسادة أعضاء هيئة التدريس والنواحى الأمنية والتحويلات ونقل القيد.