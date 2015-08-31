بالصور.. "أوراسكوم" تتحالف مع أكبر شركة نرويجية لإنشاء محطات طاقة شمسية

وقع المهندس تامر مهدى المدير التنفيذى لشركة "أوراسكم" بروتوكول تعاون مع شركة REC النرويجية لإنشاء أول تحالف مع أكبر شركة فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستحواذ على هذه الخبرة فى مصر والاستفادة منها فى إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد المهندس تامر مهدى خلال توقيع البروتوكول أن أوراسكم تهتم بالقطاعات التنموية وأهمها قطاع الطاقة، موكداً أن شركة REC من أهم 10 شركات على مستوى العالم فى مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأوضح مهدى أن هذا التحالف سيمكن أوراسكم من الحصول على الخبرات الخاصة بتصميم الشئون الهندسية للمحطات الشمسية بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة، موضحاً أن أوراسكم ستكون أول شركة مصرية تنفذ محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا عالمية.

وقال المهندس تامر مهدى إن المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكم لديه تعطش لضخ استثمارات كبيرة فى مصر فى كل المجالات، لافتاً إلى أنهم فى انتظار الانتهاء من اتفاقية شراء الطاقة لبدء تنفيذ مشاريع تعريفة التغذية التى تبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات دولار وتضم 100 شركة وتوفر ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل جديدة.

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