دي ماريا: كنت أنتظر المشاركة مع سان جيرمان على أحر من الجمر

أكد لياميد جافار رئيس نادي ليون 36 النيجيري أن الزمالك يتصدر سباق ضم اللاعب جونيور أجايي مهاجم منتخب نيجيريا الأوليمبي.

وقال جافار لموقع (فوتبول أفريكا): "الزمالك هو النادي الأكثر جدية في التعاقد مع جونيور، لكن علينا الانتظار لما بعد دورة الألعاب الإفريقية".

وأشار الموقع إلى أن ناديي الترجي والصفاقسي التونسيين يرغبان أيضا في الحصول على خدمات اللاعب

وأضاف جافار "الانتقال لأحد الأندية التونسية سيكون خطوة جيدة جدا للاعب في طريقه نحو أوروبا، لكن قد ينتهي بنا المطاف بعدم الاتفاق مع الترجي أو الصفاقسي".

ويعد صاحب الـ19 عاما هو هداف منتخب نيجيريا الأوليمبي بتسجيله 8 أهداف في 4 مباريات فقط.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح بأنه يبحث حاليا عن مهاجم إفريقي لينضم للفريق.

شاهد مهارات وأهداف اللاعب