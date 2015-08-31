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حلم كاسياس.. تأهل بورتو وريال مدريد لنهائي دوري الأبطال

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حلم كاسياس.. تأهل بورتو وريال مدريد لنهائي دوري الأبطال حلم كاسياس.. تأهل بورتو وريال مدريد لنهائي دوري الأبطال

(إفي): أكد إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي وقائد الإسباني لكرة القدم، أنه يرى ناديه السابق ريال مدريد "على ما يرام".

وصرح كاسياس: "أرى ريال مدريد على ما يرام. لقد أصبح أقوى، ولديه لاعبون مثيرون للاهتمام"، فيما نسب تعادل الملكي أمام سبورتنج خيخون في أولى مبارياته بالليجا لغياب التناغم، مؤكدا أن فريقه السابق "لعب جيدا بما يكفي".

وأعرب عن أمله في أن يستمر الريال على نفس المستوى الذي قدمه خلال مباراته أول أمس السبت أمام بيتيس، التي فاز خلالها الملكي بخماسية نظيفة، وذلك في تصريحات أدلى بها في بلدية ليجانيس بمنطقة مدريد، حيث وصل لتوقيع اتفاق مع شركة "فوتبول فاكتوري".

وتابع كاسياس "آمل أن ينافس جيدا ويتمكن بفضل التعزيزات الجديدة ومن استمروا بالفريق من تقليص فارق النقطتين مع أصحاب الصدارة"، مضيفا أن الدوري الإسباني مازال في جولته الثانية، لذا لا ينبغي أن يصاب "الميرينجي" بالتوتر.

وأكد حارس المرمى الإسباني أنه "سعيد" بالتجربة التي يعيشها في البرتغال، وتمنى أن يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه الحالي، بورتو، وريال مدريد".

وقال "أتمنى أن يصل بورتو إلى نهائي سان سيرو (ملعب مدينة ميلانو) ويواجه ريال مدريد".

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