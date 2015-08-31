مالاجا يضم جوهرة ميلان المغربية

(إفي): توصل مالاجا الإسباني وميلان الإيطالي إلى اتفاق لانتقال لاعب الوسط المغربي الصاعد هاشم مستور، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، إلى صفوف النادي الأندلسي على سبيل الإعارة، حسبما ذكرت مصادر من المفاوضات اليوم الاثنين.

ويجري مستور (17 عاما)، اللاعب الدولي مع المنتخب المغربي، رحلة إلى مدينة مالاجا لتوقيع عقد إعارته إلى النادي الإسباني لموسمين، مع إمكانية التعاقد معه بنهاية الفترة مقابل خمسة ملايين يورو.

ويأتي التعاقد مع اللاعب المغربي عقب صفقة ضم المهاجم الباراجوائي روكي سانتا كروز لمالاجا، ليعزز كلاهما الفريق الاندلسي عقب رحيل لاعب الوسط سرخي داردير إلى أوليمبيك ليون الفرنسي.