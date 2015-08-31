غياب 14 لاعبا دوليا عن برشلونة

(إفي): يغيب 14 لاعبا دوليا عن نادي برشلونة الإسباني لالتزاماتهم مع منتخبات بلادهم الوطنية، لذا سيقود المدير الفني للبرسا لويس إنريكي تدريبات الفريق الكتالوني بأقل عدد من لاعبيه.

وستشهد تدريبات البرسا بالأيام المقبلة مشاركة كلادويو برافو وجوردي ماسيب، وسيرجي روبرتو وجيريمي ماثيو وألكيس فيدال وساندرو ولويس سواريز فيما سيغيب للإصابة كلا من داني ألفيش ودوجلاس وأدريانو كوريا.

واستدعى المدير الفني لمنتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي، جيرارد بيكيه ومارك بارترا وجوردي ألبا وأندريس إنيستا وسرجيو بوسكيتيس لمباراتي "الماتادور" بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا أمام سلوفاكيا ومقدونيا في الخامس والثامن من سبتمبر على الترتيب.

كما استدعى منير الحدادي للمشاركة مع المنتخب الإسباني تحت سن 21 عاما لمواجهة إستونيا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وتم استدعاء إيفان راكيتيش ليشارك مع منتخب كرواتيا في مواجهة أذربيجان (3 سبتمبر) والنرويج (6 سبتمبر)، وأيضا التركي أردا توران لمواجهتي لاتفيا وهولندا، في إطار تصفيات يورو 2016.

وسيشارك البلجيكي توماس فيرمايلين مع منتخب بلاده في مباراتين بتصفيات يورو 2016 أمام البوسنة وقبرص، في حين سيشارك الألماني تير شتيجن مع منتخب بلاده أمام بولندا واسكتلندا.

بينما تم استدعاء البرازيليين (نيمار ورافينيا) والأرجنتينيين (ليونيل ميسي وخابيير ماسكيرانو) للمشاركة مع منتخب بلادهما في خوض مباراتين وديتين.

وتواجه الأرجنتين بوليفيا في الخامس من سبتمبر والمكسيك في التاسع من نفس الشهر، بينما ستواجه البرازيل كوستاريكا والولايات المتحدة في نفس تلك الأيام المذكورة على الترتيب.