مورينيو يوجه رسائل شديدة اللهجة للاعبيه ويخص ' الأفضل ' بالذكر

انتقد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أداء لاعبي فريقه عقب حصده لـ4 نقاط فقط من أول 4 مباريات في الدوري وخص بالذكر البلجيكي إدين أزار.

ولم يظهر النجم الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بمستواه المعهود في حملة دفاع البلوز عن اللقب حتى اللحظة.

وخسر تشيلسي أمام كريستال بالاس 2-1 في مباراة مورينيو الـ100 مع الفريق بملعب ستامفورد بريدج لينال الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد خسارته بثلاثية دون رد أمام مانشستر سيتي.

وقال مورينيو للصحفيين:"إذا كنت أفضل لاعب في الدوري، أعتقد أن هذا يشكل مسؤولية جيدة حتى تقدم نفس المستوى الذي ظهرت به الموسم الماضي".

وأضاف "من الصعب الحفاظ على أداء ثابت عندما يكون لديك بعض اللاعبين الذي لا يمرون بفترة طيبة".

وأردف "بالنسبة لي، الأمر مغاير تماما. عندما أفوز، أريد الفوز مجددا، أشعر بحافز لتحقيق المزيد".

وتابع "إذا سألتني، هل سأتقبل هذا، أجلس بهدوء على الكرسي منتظرا الفريق ليعود إلى سابق عهده؟ لا".

وأتم "علي أن أعمل وأحلل، وإذا شعرت أن اللاعبين ليسوا في حالة جيدة كي يقدموا أفضل ما لديهم، علي أن أقوم ببعض التغييرات. لم يكن لدي أدنى مشكلة في هذا".