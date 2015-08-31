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نيوز ماكس هيلث: أوانى الألومنيوم تسبب الإصابة بالزهايمر

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نيوز ماكس هيلث: أوانى الألومنيوم تسبب الإصابة بالزهايمر نيوز ماكس هيلث: أوانى الألومنيوم تسبب الإصابة بالزهايمر
أشارت السلطات البريطانية إلى أن هناك أدلة علمية قوية على أن الألومنيوم الموجود فى العديد من المنتجات الاستهلاكية، هو المساهم المرجح والأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف والزهايمر.

وقال كريستوفر إكسلى من جامعة كيل، فى تقرير جديد، إن الألومنيوم يلعب دوراً هاماً فى الإصابة بالمرض، وينتقل عبر الأوانى المستخدمة يومياً فى تحضير الطعام.

وأوضح إكسلى أن تراكم الألومنيوم فى الدماغ يؤدى حتماً إلى الكثير من الآثار السلبية على فسيولوجية الدماغ ويؤدى إلى تفاقم حالات مثل مرض الزهايمر.

والجدير بالذكر أن وجود الألومنيوم فى الدماغ هو الكارت الأحمر الذى ينبهنا من خطر الإصابة بالزهايمر، وهو نتيجة حتمية للحياة الحديثة.

وينصح الباحثون بعدم استخدام الأوانى الألومنيوم لإثارها السلبية على الصحة واستخدام الأوانى التيفال أو النحاسية، للتقليل من خطورة الإصابة بمرض الزهايمر.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax .Health"

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