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وزيرا الطيران والأوقاف يصلان مطار القاهرة لتوديع أولى رحلات الحج

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وزيرا الطيران والأوقاف يصلان مطار القاهرة لتوديع أولى رحلات الحج وزيرا الطيران والأوقاف يصلان مطار القاهرة لتوديع أولى رحلات الحج
وصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتوديع أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة، والتى من المقرر أن تنطلق بعد قليل فى طريقها إلى المدينة المنورة، على متن رحلة شركة للطيران، حيث يبلغ عددهم 250 حاجا من حجاج قرعة محافظة الفيوم وحجاج ترانزيت من بانكوك وجنوب أفريقيا.

كما سيتم تسيير رحلتين من مطار برج العرب إلى مطار المدينة المنورة لسفر 520 حاجا من حجاج قرعة الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، حيث أقلعت أمس الأحد 3 رحلات من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة نقلت 786 حاجا من حجاج قرعة محافظة الإسكندرية والبحيرة.


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