حبس سمسار عجوز اغتصب طفلة فحملت منه وأكدت: عاشرنى 5 مرات

قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد عمار حبس سمسار عجوز 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه باغتصاب طفلة 14 عمرها 14 سنة ما أسفر عن حملها.

أنكر المتهم فى التحقيقات ارتكابه للواقعة، لكنه أقر بأنه كان يتردد على عقار الطفلة بحكم عمله وصداقته بوالدها، بينما قالت الطفلة أمام المستشار أحمد عمار إن المتهم استدرجها واغتصبها داخل أحد الشقق الخالية وأصيبت بنزيف وخشيت الإفصاح عما حدث لها لوالدتها وأن المتهم عاشرها معاشرة الأزواج 5 مرات، وكان يهددها بانه سيرسل صورها لوالدها لو لم تستجيب مشيرة إلى أنها شعرت بآلام فى بطنها فابلغت والدتها.

الطب الشرعى للنيابة: الطفلة المغتصبة على يد "سمسار" حامل فى الشهر السادس

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