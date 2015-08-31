أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس سمسار عجوز اغتصب طفلة فحملت منه وأكدت: عاشرنى 5 مرات

Google+ Print
حبس سمسار عجوز اغتصب طفلة فحملت منه وأكدت: عاشرنى 5 مرات حبس سمسار عجوز اغتصب طفلة فحملت منه وأكدت: عاشرنى 5 مرات
قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد عمار حبس سمسار عجوز 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه باغتصاب طفلة 14 عمرها 14 سنة ما أسفر عن حملها.

أنكر المتهم فى التحقيقات ارتكابه للواقعة، لكنه أقر بأنه كان يتردد على عقار الطفلة بحكم عمله وصداقته بوالدها، بينما قالت الطفلة أمام المستشار أحمد عمار إن المتهم استدرجها واغتصبها داخل أحد الشقق الخالية وأصيبت بنزيف وخشيت الإفصاح عما حدث لها لوالدتها وأن المتهم عاشرها معاشرة الأزواج 5 مرات، وكان يهددها بانه سيرسل صورها لوالدها لو لم تستجيب مشيرة إلى أنها شعرت بآلام فى بطنها فابلغت والدتها.


>الطب الشرعى للنيابة: الطفلة المغتصبة على يد "سمسار" حامل فى الشهر السادس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365