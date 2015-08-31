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ضاحي خلفان: في أقل من سنة قناة جديدة في السويس وأكبر حقل غاز في مصر.. والقهر للأعداء

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نائب رئيس الشرطة سابقا فى دبي

نائب رئيس الشرطة سابقا فى دبي

أعرب نائب رئيس شرطة دبي سابقاً، ضاحي خلفان، عن سعادته بما أعلنته شركة “إيني” الإيطالية، عن تحقيق واحد من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي بالعالم في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

تغريدة نائب رئيس شرطة دبي

تغريدة نائب رئيس شرطة دبي

وقال “خلفان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأحد، «في أقل من سنة من حكم تم افتتاح قناة جديدة في السويس، واكتشاف أكبر حقل غاز في ، والخير قادم»، مضيفاً: مصر بتفرح، والقهر للأعداء.

تغريدة نائب رئيس شرطة دبي

تغريدة نائب رئيس شرطة دبي

وتوجه بحديثه للشعب المصري، قائلاً: صلوا على النبي يا مصريين، الخير قادم لكم بإذن الله تعالى، على حد تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان شركة “إيني” الإيطالية، أمس الأحد، عن تحقيقها واحدًا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي بالعالم في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، متوقعة أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

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