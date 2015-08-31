ضاحي خلفان: في أقل من سنة قناة جديدة في السويس وأكبر حقل غاز في مصر.. والقهر للأعداء

أعرب نائب رئيس شرطة دبي سابقاً، ضاحي خلفان، عن سعادته بما أعلنته شركة “إيني” الإيطالية، عن تحقيق واحد من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي بالعالم في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وقال “خلفان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأحد، «في أقل من سنة من حكم السيسي تم افتتاح قناة جديدة في السويس، واكتشاف أكبر حقل غاز في مصر، والخير قادم»، مضيفاً: مصر بتفرح، والقهر للأعداء.

وتوجه بحديثه للشعب المصري، قائلاً: صلوا على النبي يا مصريين، الخير قادم لكم بإذن الله تعالى، على حد تعبيره.