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مباحثات سعودية أمريكية فى جدة لحل الأزمة السورية

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مباحثات سعودية أمريكية فى جدة لحل الأزمة السورية مباحثات سعودية أمريكية فى جدة لحل الأزمة السورية
ناقش وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الاثنين مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لسورية مايكل راتنى ، الذى يزور المملكة حاليا ، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) اليوم أن الجبير عقد فى فرع وزارة الخارجية بجدة (غرب) اليوم اجتماعا مع راتنى تناول مستجدات الأزمة السورية والجهود الدولية القائمة.

ويأتى لقاء الوفد الأمريكى مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قبيل أيام قليلة من سفر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى اول زيارة يقوم بها لواشنطن بعد توليه منصبه.

وكان البيت الأبيض أكد أن الزيارة المرتقبة للعاهل السعودى إلى واشنطن ستتركز على الجهود المشتركة للبلدين فى مجال مكافحة الإرهاب وتطورات النزاعين فى اليمن وسورية.
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مصر 365

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