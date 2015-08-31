سيرجى لافروف : توحيد المعارضة من أهم مقدمات حل الأزمة السورية

حث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف المعارضة السورية على توحيد مواقفها ، معتبرا أن توحيد المواقف من أهم مقدمات حل الأزمة فى سورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكترونى عن لافروف القول خلال لقائه أعضاء لجنة المتابعة للقاءات موسكو التشاورية :"إن مهمة توحيد صفوف أطياف واسعة من المعارضة السورية على أساس قاعدة بناءة لإجراء حوار مع الحكومة حول جميع القضايا الرئيسية ، تعد من أهم مقدمات حل الأزمة".

وتبحث اللجنة اليوم سير الجهود الرامية إلى بلورة مواقف موحدة للمعارضة السورية ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين روس ، بينهم ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وقال لافروف :"تدعم روسيا بثبات سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ، كما أنها تؤمن بقدرة السوريين على تقرير مصيرهم بأنفسهم ، وحل القضايا الصعبة التى تواجهها البلاد".

وذكرت القناة أن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطى المعارضة حسن عبد العظيم أكد سعى المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر "جنيف3-"، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية تجرى منذ أغسطس الجارى مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف السورية واللاعبين الدوليين. واستقبلت موسكو منذ مطلع الشهر الجارى عدة وفود للمعارضة السورية ، أبرزها وفدا الائتلاف الوطنى السورى برئاسة خالد خوجة، ولجنة المتابعة لمؤتمر "القاهرة 2" برئاسة هيثم مناع.

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