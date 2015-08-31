أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سيرجى لافروف : توحيد المعارضة من أهم مقدمات حل الأزمة السورية

Google+ Print
سيرجى لافروف : توحيد المعارضة من أهم مقدمات حل الأزمة السورية سيرجى لافروف : توحيد المعارضة من أهم مقدمات حل الأزمة السورية
حث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف المعارضة السورية على توحيد مواقفها ، معتبرا أن توحيد المواقف من أهم مقدمات حل الأزمة فى سورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكترونى عن لافروف القول خلال لقائه أعضاء لجنة المتابعة للقاءات موسكو التشاورية :"إن مهمة توحيد صفوف أطياف واسعة من المعارضة السورية على أساس قاعدة بناءة لإجراء حوار مع حول جميع القضايا الرئيسية ، تعد من أهم مقدمات حل الأزمة".

وتبحث اللجنة اليوم سير الجهود الرامية إلى بلورة مواقف موحدة للمعارضة السورية ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين روس ، بينهم ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وقال لافروف :"تدعم روسيا بثبات سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ، كما أنها تؤمن بقدرة السوريين على تقرير مصيرهم بأنفسهم ، وحل القضايا الصعبة التى تواجهها البلاد".

وذكرت القناة أن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطى المعارضة حسن عبد العظيم أكد سعى المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر "جنيف3-"، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية تجرى منذ أغسطس الجارى مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف السورية واللاعبين الدوليين. واستقبلت موسكو منذ مطلع الشهر الجارى عدة وفود للمعارضة السورية ، أبرزها وفدا الائتلاف الوطنى السورى برئاسة خالد خوجة، ولجنة المتابعة لمؤتمر "القاهرة 2" برئاسة هيثم مناع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية