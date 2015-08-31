مجلس الوزراء السعودى يدين حادث التفجير بالبحرين ويصفه بـ " الارهابى"

أدان مجلس الوزراء السعودى اليوم الاثنين التفجير "الإرهابي" الذى وقع فى قرية كرانه بمملكة البحرين وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين ، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى ، فى بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الوزراء برئاسة نائب الملك وزير الداخلية الامير محمد بن نايف ، إن " المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً" ، مؤكداً أن "الجرائم الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية مما يتطلب تكثيف المزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله".

وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى فى بيانه أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج مباحثات الملك سلمان بن عبدالعزيز ( التى جرت فى المغرب) مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، وتأكيده على دعم المملكة الكامل لليمن وحكومتها الشرعية ، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق.

واوضح الوزير القصيبى أن "مجلس الوزراء قدر فى هذا السياق ما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادى فى رسالته الخطية لخادم الحرمين الشريفين ، والتى تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين ، وما تضمنته من شكر وامتنان على الأمر الملكى الذى أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمنى كانوا يقيمون بشكل غير مشروع ، ومنحهم بطاقة زائر ، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم ، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضى اليمنية تقدم فيه الخدمات الاغاثية والإنسانية للعالقين فى المنافذ الحدودية ".

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