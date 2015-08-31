وزير خارجية إيران یصل إلى تونس "المحطة الأولی" فی جولته الإفریقیة

وصل وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف الیوم الاثنین، إلی العاصمة التونسیة والتى تعد المحطة الأولى من جولتة الإفريقية.

وذكرت كالة أنباء /إرنا/ الإيرانية، أن مساعد وزیر الخارجیة التونسي للشؤون العربیة والأفريقية التونسی تهامی العبد ولي كان فی استقبال ظريف بالمطار.

وسیلتقی ظریف فی تونس "المحطة الأولی" فی جولته الإفریقیة، نظیره التونسی وکبار المسؤولین التونسیین لبحث القضایا الإقلیمیة والدولیة والثنائیة.. وستكون الجزائر المحطة القادمة فی جولة ظریف والوفد المرافق له علی دول افریقیا.

وزار ظریف خلال جولاته السابقة بعد الاتفاق النووی بعض الدول العربیة والأسيوية بما فیها الكویت وقطر والعراق ولبنان سوریا فضلا عن الهند وباکستان وروسیا.

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