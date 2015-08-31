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"التشريعى الفلسطينى" يدعو أعضائه لحضور اجتماع المجلس الوطنى

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"التشريعى الفلسطينى" يدعو أعضائه لحضور اجتماع المجلس الوطنى "التشريعى الفلسطينى" يدعو أعضائه لحضور اجتماع المجلس الوطنى
أكدت الأمانة العامة للمجلس التشريعى الفلسطينى، تسليم دعوة رئاسة المجلس الوطنى لجميع أعضاء المجلس التشريعى من جميع الكتل والقوائم البرلمانية، لحضور جلسة المجلس الوطنى الفلسطينى المزمع عقدها يومى 14-15 سبتمبر المقبل.

وأضافت الأمانة العامة للمجلس التشريعى ـ فى بيان لها اليوم الاثنين- أن هذه الدعوة تأتى توافقا مع القانون باعتبار أعضاء المجلس التشريعى أعضاء فى المجلس الوطنى.

وأشار البيان إلى أنه تم توزيع الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، لجميع أعضاء المجلس التشريعى مرفقة بجدول الأعمال المقترح، لجميع الكتل والقوائم البرلمانية والنواب بما فيها أعضاء كتلة التغيير والإصلاح.

وتابع البيان "تم يوم أمس تسليم الدعوة لدى مكاتب النواب المعتمدة فى المجلس التشريعى والمحددة من قبل النواب والكتل أنفسهم فى المحافظات الشمالية والجنوبية (الضفة الغربية وقطاع غزة)".

وأشارت الأمانة العامة للمجلس التشريعى إلى أنها وبالتنسيق مع رئاسة المجلس الوطنى والجهات ذات الاختصاص ماضية فى استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، لتأمين حضور أعضاء المجلس التشريعى ومشاركتهم فى جلسة المجلس الوطنى.
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