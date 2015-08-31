المرصد السورى: اندلاع اشتباكات بين عناصر داعش والمعارضة بحى "القدم"

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان- اليوم الاثنين- عن اندلاع معارك بين تنظيم داعش المتشدد وفصائل من المعارضة السورية المسلحة فى أحد أحياء الواقعة جنوبى العاصمة دمشق.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قوله "إن حى القدم يشهد حرب شوارع بين الجانبين"، مؤكدا أن داعش وصل بذلك إلى أقرب نقطة من وسط دمشق.

وكشف عبد الرحمن أن متشددى داعش كانوا وصلوا إلى حى " القدم" الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، قادمين من منطقة الحجر الأسود التى يسيطرون عليها منذ يوليو 2014، لافتا إلى أنه لم يعلم حتى الآن حجم الخسائر المادية والبشرية فى صفوف الجانبين.

وتخوض المعارضة المسلحة مواجهات على جبهات عدة من سوريا ضد القوات الحكومية وداعش على حد سواء، وسط استمرار تعثر الجهود الدولية لوقف النزاع المستمر منذ عام 2011.

>