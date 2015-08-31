وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الهيئة الهندسية يبحثون استعدادات أسبوع شباب الجامعات

عقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب واللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية ، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اجتماعا لبحث استعدادات جامعة قناة السويس لأستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الذى تستضيفه الجامعة، ويفتتحه الرئيس السيسى فى 12سبتمبر القادم.

وطلب الوزير من اللواء كامل الوزير مشاركة القوات المسلحة فى استضافة الأسبوع بما لها من خبرات تنظيمة بالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى قناة السويس الجديدة والاسماعيلية الجديدة وغيرها من المشروعات التى تنفذها القوات المسلحة لحوالى 7الآف طالب وطالبة من مختلف شباب الجامعات المصرية.

> وأعلن الوزير مشاركة القوات المسلحة فى تطوير معسكر القرش للشباب بمدينة الاسماعيلية بتكلفة تصل الى 38مليون جنيه ويستضيف الآلاف من الشباب سنويًا.

وقال أن فعاليات الاسبوع تضمن العديد من المفاجآت وتركز على ترسيخ الانتماء الوطنى وتوصيل مفهوم الايمان بالعمل لبناء مصر ومستقبلها.

وقال أن أسبوع شباب الجامعات وشعاره “بالعلم والشباب تحيا مصر” سيقام تحت رعاية رئيس الجمهورية لافتَا إلى أن شعلة أسبوع شباب الجامعات ستجوب الجامعات المصرية ابتداءً من 4 سبتمبر وصولًا إلى نقطة الافتتاح 12 سبتمبر بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسار الشعلة ينقسم إلى أربعة مسارات شعلة الصعيد شعلة الدلتا شعلة الشمال شعلة العاصمة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أن الأسبوع سيشهد مشاركة 7000 طالب وطالبة من 24 جامعة حكومية، بالإضافة إلى وفد المعاهد العليا وجامعة سيناء والكلية الحربية وكلية الشرطة، موضحة أن شباب الجامعات المصرية يشاركون فى مسابقات النشاط الرياضى الاجتماعى، الثقافى الإعلامى، الجوالة والخدمة العامة، الفنى، وكذلك العلمى والتكنولوجى، ويشارك فى تحكيم مسابقات الأسبوع وأنشطته نخبة من كبار المثقفين والأدباء والشعراء والفنانين والاجتماعيين والإعلاميين.