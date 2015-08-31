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نشطاء يدشنون “أنا مصدق مريم ملاك” و “الطب الشرعي الشامخ” تضامنًا مع طالبة “صفر الثانوية”

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نشطاء يدشنون “أنا مصدق مريم ملاك” و “الطب الشرعي الشامخ” تضامنًا مع طالبة “صفر الثانوية” نشطاء يدشنون “أنا مصدق مريم ملاك” و “الطب الشرعي الشامخ” تضامنًا مع طالبة “صفر الثانوية”

طالبة صفر الثانوية

دشن نشطاء هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ، تويتر تحت عنوان “أنا مصدق مريم ملاك”، وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد معتبرين أن ما تعرضت له الطالبة ” مريم ” هو ظلم من الوزارة، مطالبين بإعادة النظر فى هذه القضية لأنهم على ثقة أنها “مظلومة ” .

وأثار قرار مصلحة الطب الشرعي أيضًا حول تبرئة وزارة التربية والتعليم، من خطأ تصحيح أوراق الطالبة مريم ملاك، صاحبة واقعة “الصفر”، غضب رواد مواقع التواصل الأجتماعي، مما دفعهم لتدشين هاشتاج آخر تحت عنوان “الطب الشرعي الشامخ” ، غير مدركين حقيقة تقرير الطب الشرعي وطريقة تحليلة للقضايا .

و جاء تقرير الطب الشرعي يؤكد أن خط الطالبة مريم ملاك، الشهيرة بـ«طالبة الصفر» في الثانوية العامة، هو نفس الخط الموجود في كراسات إجابة الطالبة التي قالت إنه تم تبديل كراسات إجاباتها.

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