الخميس المقبل.. فرقة “المصريين” تقدم أغاني لم تذع من قبل من ألحان هانى شنود للفنانة “نجاة”

أكد الموسيقار هانى شنودة قيام مطربات فرقته “المصريين “، لآول مرة بتقديم بعض الأغانى التى سبق من المقرر أن تغنيها المطربة الكبيرة “نجاة” ،قبل إعلانها الإعتزال،وذلك بالحفل المقام فى الثامنة مساء الخميس 3سبتمبر بالمسرح المكشوف بالأوبرا.

هانى كشف أن المطربة ” ساره الهواري” ستقدم اغنية “نادي طيور الحب”، بينما تغنى “ساره مدحت ” لأول مره اغنية ” سر همس”.

كما تقدم الفرقة أشهر أغانيها ،ومنها الشوارع حواديت ، غنوا للحياه ، ماشيه السنيورة ، بنات كتير ، ماتحسبوش يا بنات ، اوقات اشوف ملامحك، الى جانب بعض مؤلفات قائد الفرقة هانى شنودة التى قدمها لكبار المطربين،و منها بحلم معاك وانا باعشق البحر لـ نجاة .

فرقة المصريين اسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977 ،وضمت منى عزيز ، ايمان يونس ، تحسين يلمظ ، ممدوح قاسم ،عمر فتحي ، وكتب لهم كبار الشعراء منهم صلاح جاهين ، عمر بطيشة وعبد الرحيم منصور،كما اصدرت 6 البومات هى ،بحبك لا ، حرية ، بنات كتير ، ابدأ من جديد ، ماشية السنيورة وحظ العدالة .

يذكر أن “شنودة ” قام منذ خمس سنوات بإعادة تكوين الفرقة بعد توقفها عام 1988،وقدم مجموعة من المواهب الواعدة ،إلى جانب عدداً من المغنيين الذين ضمتهم الفرقة فى بداياتها .