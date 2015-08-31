بالفيديو.. غالية بن علي تستعد لحفلها بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء المقبل

تختتم غدًا الثلاثاء المطربة التونسية غالية بن على بروفات الاستعداد لتقديم أحدث مشاريعها الموسيقية مع فرقة “ايجيبترونيكا” والذي يحمل عنوان “كن رسول “، والمقرر تقديمه بالحفل الذي تحييه في مكتبة الاسكندرية في الثامنة مساء الأربعاء 2 سبتمبرالمقبل.

ووصفت غالية المشروع الجديد بلقاء ما هو مقدس، من نصوص صوفية وروحانية عربية، مع ما هو غير مقدس، من الموسيقي الإلكترونية.

وعن فكرة الألبوم قالت ”عرفت الموسيقي محمد رجب، مؤسس مشروع “machine eat man”، في القاهرة منذ 6 اشهر، من خلال المنتج والمخرج تامر عيسى، واقتنعت بالفكرة، وبدأنا العمل فورا على الالبوم “كن رسول”، والذى سيعلن عن انطلاقه في نهاية العام الحالي، مع اقامة بعض العروض الحية له”.

يذكر ان الحفل الذى احيته “غالية ” مساء السبت الماضى ضصمن فعاليات مهرجان لقلعه للموسيقى والغناء ،شهد إقبالا كبيرا ،وتجاوز عدد حضوره الخمس ألأف متفرج،بخلاف الأعداد الكبيرة التى أغلقت أمامها بوابات القلعه ،وتعذر خولها .