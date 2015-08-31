طالبان تكشف سبب إخفاء وفاة الملا عمر

أكدت حركة طالبان الأفغانية، الاثنين، أنها أخفت خبر وفاة زعيمها السابق الملا عمر لأكثر من عامين، حفاظا على موقها على الأرض بمواجهة قوات الحلف الأطلسي، التي كانت تستعد لسحب جنودها، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”

واعترفت الحركة لأول مرة في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” أن الملا عمر توفي في 23 أبريل 2013.

وأقرت طالبان بأن “العديد من قدامى أعضاء المجلس الأعلى للإمارة الإسلامية (الاسم الذي تتخذه حركة طالبان الأفغانية لنفسها) والمسؤولين الدينيين قرروا بالتوافق إخفاء نبأ الوفاة المفجع”.

وأكد المتمردون أن “أحد الأسباب الرئيسية” خلف إبقاء الأمر سرا هو أن عام 2013 كان عاما محوريا “لاختبار قواتهم” في مواجهة جنود الحلف الأطلسي، قبل أن يضع الحلف حدا لمهمته القتالية في هذا البلد في نهاية 2014.

وكانت الحركة تواصل حتى يوليو إصدار بيانات وتصريحات منسوبة إلى الملا عمر، الذي لم يشاهد علنا خارج دوائر الحركة منذ أن أطاح ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكم طالبان في كابل عام 2001.

وأكدت طالبان في 30 يوليو وفاة الملا عمر، بعد إعلان مفاجئ صدر عن أجهزة الاستخبارات الأفغانية، وأفاد أنه توفي في 23 أبريل 2013 في مستشفى في كراتشي، كبرى مدن جنوب باكستان. غير ان طالبان لم توضح تاريخ وفاته.

وصدر هذا الاعتراف في وقت يسعى الزعيم الجديد الملا اختر منصور لترسيخ سلطته على رأس حركة التمرد، فيما يتهمه العديد من قادتها بأنه تم تعيينه في عملية سريعة جدا لم تحظ بالإجماع، ويأخذون عليه أنه أخفى لفترة طويلة وفاة الملا عمر.